Bruno Soares e croata vencem campeões de Roland Garros na estreia em Cincinnati

12/08/2019 | 23:44



Ainda tentando emplacar uma boa sequência de jogos com seu novo parceiro, Bruno Soares venceu em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o tenista brasileiro e o croata Mate Pavic conquistaram grande vitória sobre os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, atuais campeões de Roland Garros, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 10/7.

O triunfo garantiu Soares e Pavic, que formam a dupla cabeça de chave número seis do torneio, nas oitavas de final. Na sequências, eles vão enfrentar o brasileiro poderá fazer um duelo nacional com Marcelo Demoliner, que joga em Cincinnati com o russo Daniil Medvedev, vice-campeão em Montreal, no domingo.

Para o duelo brasileiro ser confirmado, Demoliner e o tenista russo precisam superar os holandeses Robin Haase e Wesley Koolhof, na estreia. A partida só vai acontecer na quarta. Assim, Soares só voltará a jogar na quinta-feira.

Soares e Pavic ainda buscam somar duas vitórias consecutivas desde que a dupla foi formada, no fim de junho. Nas quadras duras de Cincinnati, eles também tentam ganhar embalo em preparação para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que terá início no dia 26.

Pela chave de simples, o destaque da rodada vespertina e noturna foi o australiano Nick Kyrgios. Entre altos e baixos nas últimas semanas, quando foi campeão em Washington e eliminado na estreia em Montreal, o número 27 do mundo superou o italiano Lorenzo Sonego por 7/5 e 6/4 na estreia em Cincinnati.

Seu próximo adversário será o russo Karen Khachanov, atual 9º colocado do ranking. Será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito profissional.

Ainda nesta segunda, o espanhol Pablo Carreño Busta despachou o francês Gilles Simon por 7/5 e 7/6 (7/4), enquanto o alemão Jan-Lennard Struff bateu o croata Ivo Karlovic por 7/5 e 7/6 (7/4).

FEMININO - Na chave feminina, os destaques foram a russa Maria Sharapova e a norte-americana Venus Williams. A veterana da casa, de 39 anos, derrotou a compatriota Lauren Davis, que saíra do qualifying, por 7/5 e 6/2. Na segunda rodada, Venus enfrentará a holandesa Kiki Bertens. Pelas oitavas de final, se mantiver o favoritismo, a tenista local poderá ter pela frente rivais como a bielo-russa Victoria Azarenka e a suíça Belinda Bencic.

Em duelo de convidadas da organização, Sharapova derrotou a local Alison Riske por 6/3 e 7/6 (7/4), em quase duas horas de partida. O duelo foi marcado por 16 duplas faltas, sendo nove somente para a tenista da casa. Na segunda rodada, a russa terá pela frente a australiana Ashleigh Barty, que perdeu a liderança do ranking e caiu para o segundo posto na atualização desta segunda.

Se Venus e Sharapova confirmaram o favoritismo, a letã Jelena Ostapenko e a dinamarquesa Caroline Wozniacki foram eliminadas de forma precoce. Ostapenko caiu diante da casaque Yulia Putintseva por 6/2, 6/7 (3/7) e 6/3, enquanto a ex-número 1 do mundo se despediu ao ser batida pela ucraniana Dayana Yastremska por duplo 6/4.

Ainda nesta segunda, avançaram na chave a belga Elise Mertens, as bielo-russas Aliaksandra Sasnovich e Aryna Sabalenka, a grega Maria Sakkari, a russa Veronika Kudermetova, a polonesa Iga Swiatek e a sueca Rebecca Peterson.