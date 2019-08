Nas mãos da primeira-dama, PSDB espera por Kiko

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/08/2019 | 07:28



Deputada estadual por São Bernardo e líder do PSDB na Assembleia Legislativa, Carla Morando transferiu a presidência do partido em Ribeirão Pires para as mãos da primeira-dama da cidade, Flávia Dotto. O movimento pavimenta o retorno do prefeito de Ribeirão, Adler Kiko Teixeira (PSB), para as fileiras tucanas.

A mudança da direção no partido ocorreu após desgaste do diretório municipal, acusado de apoio ao ex-governador do Estado de São Paulo Márcio França (PSB) em vez de fazer campanha para o atual governador João Doria (PSDB).

“Na verdade, o partido de Ribeirão não ajudou o governador Doria. Não acho que estaria correto manter um diretório que não esteve com a gente e, por isso, solicitamos essa substituição, para fazer uma (diretoria) provisória, trazendo, sim, pessoas que foram dedicadas ao trabalho. A Flávia e o Kiko são do partido do França, porém, a Flávia foi a coordenadora da minha campanha e eu fui a mais votada (em Ribeirão Pires, Carla Morando obteve 2.841 votos, ficando atrás somente da deputada estadual Janaina Paschoal, que alcançou 5.443 sufrágios)”, disse a parlamentar, que é integrante da executiva estadual da sigla.

“Esse é um desafio grande, mas não temos medo de nenhum tipo de desafio”, disse Flávia. Além dela, o diretório é formado por Cezar de Carvalho, Aurélia Cristina Coelho, Eric Marques Regadas, Diogo Dantas Manera (secretário de Serviços Urbanos de Ribeirão), Eduardo Nogueira (ex-vereador e titular de Planejamento da cidade) e Koiti Takaki (ex-parlamentar).