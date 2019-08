Pesquisa mede força de Atila em Mauá

Raphael Rocha



13/08/2019 | 07:17



Um grupo político encomendou pesquisa para mapear o cenário político de Mauá pós-impeachment de Atila Jacomussi (PSB) e posse definitiva de Alaíde Damo (MDB) como prefeita do município. Uma das questões foi sobre se a população concordou com a cassação de Atila – por vacância do cargo após ter sido preso, pela segunda vez, pela PF (Polícia Federal). Ao todo, 89% disseram que a queda do socialista foi justa. Também foi indagado sobre a percepção de Atila e 78,7% afirmaram que respostas negativas vêm à cabeça. Outros 80% sustentaram que o impeachment foi justo, tese descartada pela defesa do político. Em outro questionário, o cidadão foi indagado se votaria em Atila: 79% declararam que não votariam no socialista de jeito nenhum. Houve também pergunta se o morador gostaria de ver Atila novamente na principal cadeira do Paço, uma vez que, juridicamente, ele contesta o impeachment. O resultado: 68% cravaram que não gostariam de presenciar essa situação.

Agenda – 1

O secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, cancelou agenda que teria neste mês no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para detalhar pontos do pacote de mobilidade apresentado no início de agosto pelo governador João Doria (PSDB). A ideia inicial era realizar o encontro no dia 6, mas Baldy foi com o tucano para a China em comitiva em busca de recursos para o Estado. Depois, a reunião ficou apalavrada para amanhã, o que também não vai acontecer. Comenta-se agora que a apresentação será feita aos prefeitos no próximo mês. Baldy também adiou reunião que teria com vereadores da frente pró-Linha 18-Bronze.

Agenda – 2

À coluna, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC confirmou o cancelamento do encontro. “O Consórcio Intermunicipal Grande ABC informa que a visita do secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, foi adiada por conta de desencontro de agendas. A nova data para esse encontro ainda não foi definida”, pontuou.

Encontro

O ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos) e o ex-secretário e ex-prefeiturável Ailton Lima (PSD), ambos de Santo André, se encontraram na sexta-feira em um shopping da cidade. Os dois até tiraram foto registrando o encontro, dizendo que o bate-papo foi casual. Ambos marcaram de se reunir, desta vez agendado, para conversar sobre a política local.

Apoio

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, defendeu publicamente que o vereador Marcos Michels (PSB) seja o prefeiturável do grupo governista na eleição do ano que vem em Diadema. Segundo o parlamentar, houve compromisso de Marcos com o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) no pleito do ano passado. Marcos era pré-candidato a deputado estadual e retirou o projeto para apoiar Márcio. Em troca, aguarda que o parlamentar estadual interceda junto ao prefeito Lauro Michels (PV) na escolha do sucessor.

Nomeação – 1

Mulher do ex-vereador e ex-prefeiturável de São Caetano Fabio Palacio (PSD), Aghata Palacio foi nomeada pelo governo do Estado como diretora técnica da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Grande ABC. Sua indicação foi sugerida pela deputada estadual e líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa, Carla Morando, de São Bernardo. Aghata estava na Prefeitura de Santo André.

Nomeação – 2

A nomeação de Aghata Palacio para uma função no governo do Estado, como sugestão da deputada estadual Carla Morando (PSDB), só reforça a aliança da parlamentar estadual com o ex-vereador e ex-prefeiturável de São Caetano Fabio Palacio. Os dois tiveram dobrada eleitoral em 2018, quando Carla buscou cadeira na Assembleia e Palacio, na Câmara Federal.