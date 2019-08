Mauá FC conhece rivais da terceira fase

Dérek Bittencourt



13/08/2019 | 07:00



Em sorteio na sede da Federação Paulista de Futebol ontem à tarde, o Mauá FC conheceu os adversários da terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o quarto nível do Estadual. E, em comparação a outras chaves, o Índio se deu bem na questão das viagens mais curtas, ou seja, se livrou das longas distâncias ao integrar o Grupo 15 junto de Flamengo (Guarulhos), Rio Branco (Americana) e Itapirense (Itapira).

“Não dá para escolher adversários. O que dava para torcer era por adversários mais próximos o possível. Então para nós, clube novo, com estrutura simples e humilde, quanto mais perto, melhor. Custos menores e podemos valorizar mais as condições de nossos atletas”, disse o presidente do Mauá FC, Vagner Tegi.

A estreia da equipe mauaense nesta fase será no sábado, às 15h, contra o Flamengo, no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá. “Teremos surpresas no time”, adiantou o dirigente, apontado mudanças entre os relacionados do técnico Marcos Cidade. Sobre pretensões, Vagner Tegi manteve os pés no chão. “Vamos trabalhar com resultado jogo a jogo.”

O Grupo 13 terá Marília, Francana, Tupã e Catanduva. O Grupo 14 reunirá Fernandópolis, São José, Guarulhos e Catanduvense. Já o Grupo 16 será composto por Paulista, Independente, Amparo e Assisense.