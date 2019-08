12/08/2019 | 20:32



A cantora Alanis Morissette, de 45 anos, deu à luz seu terceiro filho, Winter Mercy, na última quinta-feira, 8, e contou a novidade em seu Instagram nesta segunda-feira, 12, mostrando também a primeira foto do bebê.

"Ele está aqui. Winter Mercy Morissette-Treadway. 8 de agosto de 2019", escreveu a cantora.

Alanis Morissette também é mãe de outro menino, Ever Imrie, 8, e de uma menina, Onyx Solace, 2, frutos de seu relacionamento com o rapper Mario Treadway. Ela havia anunciado a gravidez em seu Instagram no último mês de março.