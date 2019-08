Livre de lesão, Tardelli pode ganhar vaga de André no Grêmio contra Athletico-PR

12/08/2019 | 20:11



O técnico Renato Gaúcho tem todos os jogadores titulares do Grêmio à disposição para o primeiro duelo com o Athletico-PR, quarta-feira, às 21h30, em Porto Alegre, pela semifinal da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o atacante Diego Tardelli, que sofria com dores nos tendões, participou normalmente do treino e vai brigar com uma vaga no ataque com André.

Tardelli não atuou na derrota para o Flamengo, sábado, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi poupado, assim como os titulares, que permaneceram na capital gaúcha. Uma provável escalação de Renato poderá ter: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André (Tardelli).

No treino desta segunda, Renato trabalhou com portões fechados por mais de uma hora com o grupo. Quando a imprensa pôde assistir, três times estavam formados. Enquanto dois se enfrentavam, um terceiro não deixava a bola sair, com a intenção de manter a disputa o tempo todo.

Pelo Campeonato Brasileiro, competição que o Grêmio não conquista um título desde 1996, Renato Gaúcho, mais uma vez, vai utilizar os reservas, sábado, às 21 horas, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

O problema é que Juninho Capixaba recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo e não poderá atuar. Com isso, o treinador gremista poderá ter de colocar em campo o titular Cortez.

Se o Grêmio vai bem na Copa do Brasil e na Copa Libertadores (está nas quartas de final contra o Palmeiras), o mesmo não pode ser dito no Brasileiro. O time é apenas o 13º colocado, com 17 pontos, com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.