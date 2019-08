Santo André revive o futebol amador

Ademir Medici



Esportistas de Santo André, boleiros do Grande ABC: todos estão convidados para a noite desta terça-feira, quando a Câmara Municipal de Santo André homenageia o futebol amador da cidade. Horário: 19h30.

A iniciativa partiu do vereador esportista José Teixeira Leite, o Zezão, numa feliz coincidência com o Dia do Atleta, tornado lei – Lei 649, de 22 de novembro de 1951 – por outro abnegado do futebol de Santo André, o saudoso presidente da LSF (Liga Santoandreense de Futebol), Paschoalino Assumpção.

Senhor Paschoalino era um perfeccionista. Tanto que rodou um filme sobre os festejos de 1950, quando os clubes desfilaram pelas ruas da cidade, concentrando-se no campo do Corinthians local, o Estádio Américo Guazzelli.

O filme foi guardado por Ricardo, filho do senhor Paschoalino, e agora recuperado espontaneamente, sem nada cobrar, pelo fotógrafo e cinegrafista Fernando C. Villafranca. Por deferência do vereador Zezão, a película será exibida hoje à noite na festa da Câmara.

Será um reencontro dos craques de ontem com os craques de hoje. A festa da Câmara vai anunciada no programa Memória na TV. Acompanhem: www.dgabc.com.br . E estejam amanhã na Câmara, com suas bandeiras, com suas histór</CW>ias, com a história do futebol maior do mundo, que é a história do futebol praticado em Santo André.

E que as demais cidades organizem festas como as de hoje. Depois a gente conta como foi.

