Gabriel e Lincoln treinam e devem reforçar o Flamengo contra o Vasco

12/08/2019 | 19:08



O Flamengo deverá ter o setor ofensivo reforçado para o clássico do próximo sábado com o Vasco, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco, os atacantes Gabriel e Lincoln, que estavam lesionados, participaram da atividade com bola no Ninho do Urubu.

Após derrotar o Grêmio por 3 a 1, sábado, o elenco do Flamengo ganhou o domingo de folga, retomando a rotina de atividades nesta segunda em seu CT. E no trabalho no campo realizado pelos reservas, Gabriel, recuperado de lesão na coxa esquerda, e Lincoln, livre de problema na coxa direita, trabalharam normalmente.

Com isso, aumentam as chances de eles ficarem à disposição de Jorge Jesus para o clássico contra o Vasco e também para o confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores diante do Internacional, agendado para o dia 21, no Maracanã.

Autor de 22 gols em 33 jogos pelo Flamengo nesta temporada, Gabriel não entra em campo desde a decisiva atuação contra o Emelec, em 31 de julho, quando marcou duas vezes no confronto em que o time avançou, na disputa de pênaltis, em seu primeiro mata-mata da Libertadores. Já o último compromisso de Lincoln pelo time carioca foi em 28 de julho, o triunfo sobre o Botafogo pelo Brasileirão.

Se deve contar com Gabriel e Lincoln, o Flamengo seguirá sem o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Vitinho no clássico do fim de semana, pois ambos estão lesionados. Além disso, o lateral-direito Rafinha está suspenso pelo terceiro amarelo, com Rodinei sendo o favorito para substitui-lo com o técnico Jorge Jesus.