BC da Argentina diz que taxa de juros média do dia ficou em 74,782%

12/08/2019 | 18:41



O Banco Central da Argentina (BCRA) informou em comunicado que a taxa de juros média no dia de hoje dos leilões de Letras de Liquidez (Leliq) ficou em 74,782%. Na sexta-feira, essa taxa média havia sido de 63,706%, ou seja, a taxa de juros no país avançou mais de 10 pontos porcentuais em apenas um dia útil.

Durante um leilão de Leliq ocorrido mais cedo, a taxa média havia sido de 74,035%. Ao final do dia, a taxa de juros ficou um pouco acima disso, segundo a nota oficial do BC. O aperto monetário ocorreu em dia de grande turbulência nos mercados argentinos, com queda acentuada das ações e o peso atingindo mínimas históricas em relação ao dólar. Diante das intervenções no mercado cambial e a elevação dos juros pelo BCRA, o peso reduziu parte das perdas, embora tenha sido ainda assim bastante penalizado com o quadro político.

Os investidores tiveram reação negativa ao resultado das primárias eleitorais, que mostraram derrota clara para o presidente Mauricio Macri, superado por Alberto Fernández, que tem como companheira de chapa a ex-presidente Cristina Kirchner.