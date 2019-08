Abertas inscrições para vagas de técnico em dança da Fundação das Artes

Do Dgabc.com.br



12/08/2019 | 18:39



A Fundação das Artes de São Caetano oferta o curso técnico em dança: intérprete – criador. Com duração de dois anos e dividido em quatro módulos semestrais, tem como base matriz curricular intensa contemplando disciplinas práticas e teóricas. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 16. É necessário ter mais de 15 anos completos e comprovar conhecimentos básicos em dança. O processo está sendo feito na secretaria da instituição (Rua Visconde de Inhaúma, 730, bairro Oswaldo Cruz), de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e, aos sábados, das 9h às 17h.

Durante as aulas, o aluno é provocado à reflexão da dança e o papel dela na sociedade, e sua função de intérprete criador dentro da ação artística. O profissional é capacitado a criar e a interpretar coreografias diversas, espetáculos de repertório e performances contemporâneas, a desenvolver práticas e técnicas corporais, além de utilizar estratégias de improvisação.

O técnico ainda promove a investigação da dança por meio de um processo compartilhado com outras linguagens artísticas, o que habilita os profissionais também para a criação de espetáculos, reforçando a formação integrada do intérprete, artista e realizador.



Para a inscrição são necessárias duas fotos 3x4, cópias simples da cédula de identidade ou certidão de nascimento, do CPF (se menor, do responsável), do comprovante de residência e efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 20. Não é necessário ser morador de São Caetano. Mais informações na sede Fundação, pelo telefone 4239-2020 ou pelo site www.fascs.com.br.