Sertanejo e clássico se unem em show

Miriam Gimenes



13/08/2019 | 07:16



A união do erudito com o sertanejo. É isso que o maestro João Carlos Martins fará em apresentação no domingo, às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. É que para a empreitada ele escolheu dois convidados especiais: a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó. O regente liderará a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi São Paulo, encarregada pela composição musical do espetáculo. <EM>

“O maestro é um gênio da música clássica, admiramos imensamente seu trabalho e somos muito gratos pela oportunidade de estar com ele novamente. Será mais uma noite inesquecível!”, garante Xororó. Animado e ansioso pelo encontro, Chitãozinho também está feliz com a oportunidade. “É uma honra poder dividir o palco com o maestro João Carlos Martins novamente. A primeira vez que nos apresentamos juntos foi para um projeto também muito especial. Jamais esqueceremos daquele momento. Estamos muito animados para esse reencontro!”, completa Chitãozinho.

No palco, eles seguirão repertório que conta com sucessos da dupla sertaneja que marcaram época, como Evidências, Fio de Cabelo e Sinônimos. “Ter ao meu lado grandes personalidades da música popular brasileira, como é a dupla Chitãozinho e Xororó, é um orgulho para esse velho maestro”, revela João Carlos Martins. Ele também destaca o caráter inovador deste espetáculo. “Esse show aproxima ainda mais a música clássica dos brasileiros, que irão se emocionar com esse exuberante projeto apresentado pelo Allianz Parque”.

João Carlos Martins in Concert – Música. No Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1.705 . Domingo, às 20h. Ingressos: de R$ 90 a R$ 550. À venda em www.eventim.com.br/allianzparquehall.