Melo e Kubot batem dupla de Djokovic nos EUA; Murray cai na estreia em simples

12/08/2019 | 17:49



Atuando ao lado do polonês Lukasz Kubot, o brasileiro Marcelo Melo venceu os sérvios Novak Djokovic e Janko Tipsarevic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, nesta segunda-feira, em sua estreia no torneio de duplas do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Cabeças de chave número 2 desta disputa da importante competição realizada em quadras duras, Melo e Kubot precisaram de apenas uma hora para liquidar a parceria sérvia. Dominantes, eles confirmaram todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra aos seus adversários e ainda converteram três de sete break points.

Líder disparado do ranking de simples da ATP, Djokovic entrou direto na chave principal de duplas de Cincinnati graças a um convite da organização. E o confronto no qual jogou junto com Tipsarevic serviu como aquecimento para a sua estreia no principal evento deste Masters, no qual abrirá campanha direto na segunda rodada contra o norte-americano Sam Querrey. Nesta segunda-feira, o tenista da casa estreou com uma vitória sobre o francês Pierre-Hugues Herbert por duplo 7/6, com 7/2 e 7/1 nos tie-breaks, para poder ter a chance de desafiar o número 1 do mundo.

Com o triunfo sobre a parceria sérvia, o brasileiro e o polonês terão pela frente na segunda rodada da competição os vencedores do duelo da dupla do chileno Cristian Garin e o francês Benoit Paire contra a parceria do russo Karen Khachanov com o macedônio Radu Albot. Esta partida está programada para ocorrer apenas nesta terça-feira.

Melo e Kubot ainda perseguem o primeiro título nesta temporada, na qual tiveram como melhores resultados os vice-campeonatos do Masters 1000 de Indian Wells, também nos EUA, e do Torneio de Halle, ATP 500 realizado na Alemanha, este último em piso de grama, superfície em que avançaram às quartas de final de Wimbledon neste ano. Na semana passada, eles foram eliminados já na estreia do Masters do Canadá, em Montreal, onde caíram por 2 sets a 0 diante do espanhol Feliciano López e o britânico Andy Murray.

SIMPLES - Em outro duelo já encerrado nesta segunda em Cincinnati, Andy Murray fez o seu primeiro jogo em um torneio de simples desde janeiro, quando foi eliminado na estreia do Aberto da Austrália. E o escocês voltou a cair na rodada inicial ao ser batido pelo francês Richard Gasquet por duplo 6/4. Ele até quebrou o saque do rival por uma vez na primeira parcial do duelo, mas foi superado com o serviço na mão em três ocasiões e assim acabou perdendo em sets diretos.

Ex-líder do ranking mundial e hoje apenas o 324º colocado da ATP, o britânico resolveu se dedicar aos torneios de duplas após perder no início de sua campanha no Grand Slam australiano. No final de junho, ele chegou a ser campeão do Torneio de Queen's, ATP 500 realizado em Londres, atuando ao lado de Feliciano López.

Em Cincinnati, o tenista de 32 anos ganhou convite da organização do evento para entrar direto na chave principal de simples. Na luta contra um sério problema no quadril nos últimos anos, Murray foi submetido a uma segunda cirurgia no local, em janeiro passado, e chegou a ficar em dúvida se poderia dar continuidade à carreira. Porém, após superar as dores depois do mais recente procedimento cirúrgico, voltou a atuar nesta temporada.

Ao despachar Murray, Gasquet, ex-top 10 que figura na 56ª colocação do ranking mundial, se credenciou para encarar na segunda rodada o austríaco Dominic Thiem, quarto cabeça de chave, que abre campanha direto na próxima fase. E mais dois franceses que estrearam com vitória no torneio norte-americano nesta segunda foram Adrian Mannarino e Lucas Pouille. O primeiro deles passou pelo chileno Cristian Garín por 6/4 e 6/1, enquanto o segundo derrotou Denis Kudla, dos EUA, por 6/3 e 7/6 (8/6).

RIVAL DE FEDERER - Também foi definido nesta segunda o adversário de Roger Federer na estreia do suíço, terceiro cabeça de chave em Cincinnati. Trata-se do argentino Juan Ignacio Londero, que na primeira rodada superou o italiano Matteo Berrettini por 7/6 (7/3) e 6/3.

Já o oponente inicial de Kei Nishikori, sexto pré-classificado da competição, será o também japonês Yoshihito Nishioka, que na fase inicial bateu o australiano Jordan Thompson com parciais de 7/5, 5/7 e 6/4. O surpreendente sérvio Miomir Kecmanovic, que veio do qualifying, se garantiu como primeiro rival do alemão Alexander Zverev, sétimo favorito. Na 58ª posição da ATP, ele desbancou a revelação canadense Felix Auger Aliassime, atual 21º tenista do mundo, com um duplo 6/3.

Em outro confronto finalizado no dia em Cincinnati, o croata Marin Cilic, 14º cabeça de chave e atual 18º do ranking, decepcionou ao ser eliminado na estreia por Radu Albot, 39º da ATP, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6). Já o argentino Guido Pella assegurou lugar na segunda rodada ao bater o norueguês Casper Ruud por 7/5 e 7/6 (7/4).