12/08/2019 | 17:40



São Bernardo recebe no dia 22, no Cenforpe (Av. Dom Jaime de Barros e Câmara, 201), o cantor Criolo, a partir das 21h. A apresentação é gratuita.

A obra de Nélson Gonçalves é a inspiração principal do artista neste show, que também marca a presença do Sesc nas comemorações de aniversário da cidade, que em breve receberá uma unidade da instituição.

Os ingressos antecipados podem ser retirados nas bilheterias do Sesc Santo André (R. Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar) ou na Pinacoteca de São Bernardo (R. Kara, 105 – Jardim do Mar) a partir do dia 17, das 12h às 17h.