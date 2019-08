Hernanes tem lesão muscular grave e vira desfalque no São Paulo

12/08/2019 | 17:09



O meia Hernanes virou desfalque para o técnico Cuca no São Paulo. Ele sofreu uma lesão considerada grave no músculo adutor da coxa direita durante o clássico contra o Santos, no último sábado. O departamento médico do clube não divulgou prazo de recuperação, mas Hernanes deve demorar cerca de um mês para voltar a ficar à disposição do treinador.

Hernanes realizou exames nesta segunda-feira que confirmaram a gravidade da lesão. Ele entrou no intervalo do clássico e ficou apenas 15 minutos em campo até ser substituído por Hudson. Ainda assim, foi importante para o triunfo de virada por 3 a 2.

O próximo jogo do São Paulo será no domingo, contra o Ceará, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hernanes é desfalque certo para o confronto, mas o técnico Cuca deverá ter as voltas do volante Liziero e do atacante Antony. Além disso, Daniel Alves e Juanfran devem ser regularizados e podem estrear pelo clube.

Liziero e Antony foram desfalques no clássico contra o Santos. O volante se recupera de lesão no tornozelo direito sofrida em maio e trabalhou normalmente no treino desta segunda-feira. O atacante também participou da atividade após recuperar-se de inflamação no joelho esquerdo.

Além de Hernanes, o departamento médico do São Paulo conta com Pablo (lesão no tornozelo direito) e Rojas (operação no joelho direito). Nesta segunda-feira, o equatoriano deu sequência aos trabalhos de transição física em campo. A dupla ainda não tem prazo para voltar a jogar.