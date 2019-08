Após ser preso e acusado de agredir a esposa, compositor de Simone e Simaria se pronuncia

12/08/2019 | 17:10



Uma confusão enorme tomou conta das redes sociais no último sábado, dia 10. Segundo informações do site G1, o cantor e compositor Paulynho Paixão, que já escreveu algumas músicas para a dupla Simone e Simaria, foi preso e acusado de agredir a esposa. De acordo com o registro policial, uma mulher apareceu na delegacia afirmando que tinha acabado de ser agredida pelo marido, que teria arremessado uma cadeira na altura de sua cabeça e também teria a espancado com chutes e socos.

- Estávamos fazendo a apresentação de um assaltante e esse hotel fica próximo a delegacia. Uma senhora adentrou na delegacia pedindo socorro. Ela estava lesionada na cabeça e se queixou que foi muito agredida pelo marido. Fomos até o hotel e encontramos o apartamento todo revirado. Encontramos o Paulo, foi dado a voz de prisão, e ele foi levado para a delegacia. Ela narrou que há dias vinha sofrendo essas agressões. Hoje, por causa de uma discussão banal, após um show, ele teria agredido ela. Ela estava com tanto sangramento na cabeça que tivemos que mandá-la para o hospital e fazer um curativo, alegou o tenente Marcone Matos ao veículo.

Após a prisão, Paulynho foi pagou fiança e foi liberado para responder o processo em liberdade. Na tarde desta segunda-feira, dia 12, o cantor publicou uma nota de esclarecimento em seu perfil no Instagram.

Em respeito e atenção a todos fãs, contratantes e imprensa, fazemos por meio deste comunicado, o esclarecimento do caso ocorrido com o artista Paulynho Paixão neste sábado na cidade de Bacabal/MA. Após o show realizado na cidade de Bacabal/MA neste sábado (10/08), houve uma discussão entre o artista e sua esposa no quarto do hotel em que estavam hospedados, ambos estavam alterados e durante a discussão a Sra. Tayane se acidentou em um móvel, causando um pequeno corte em sua cabeça. Não houve agressão física conforme relatado nas matérias veiculadas. Pelo fato da hospedagem da equipe ser ao lado da delegacia, ambos foram prestar esclarecimentos e já havia uma equipe jornalística presente cobrindo outro caso e acabaram registrando imagens da presença de ambos no local. Ambos prestaram seus depoimentos, foi realizado exame de corpo delito e foram liberados. Aproveitamos para nos desculpar com o público da cidade de Trizidela do Vale pelo atraso no horário do show devido aos procedimentos necessários. Contamos com a compreensão de todos. Grata, equipe Paulynho Paixão.

A esposa do músico se pronunciou em vídeo, dizendo:

- Venho esclarecer algumas coisas envolvendo o meu nome e o nome do cantor Paulynho Paixão. Eu quero dizer para vocês que vocês não devem acreditar e julgar as pessoas só por conta do que vocês veem na internet, através de sites, como está acontecendo. Estão julgando, colocando coisas que não aconteceram. Não teve nada de pontapé, de soco, nada disso. O que teve foi uma discussão entre um casal, onde nós dois estávamos alterados e começamos a jogar os nossos pertences no chão, no quarto, em um momento de raiva. As pessoas estão aumentando demais, dizendo que ele me deu soco, pontapé, que quebraram minha cabeça... Gente, um absurdo. Onde vai quebrar a cabeça de uma pessoa e ela vai estar viva? Pelo amor de Deus, né. A questão da delegacia, foi que o hotel onde estávamos era do lado da delegacia. E aí no momento da raiva eu fui parar nessa delegacia e já tinha um pessoal de uma reportagem fazendo a filmagem de outro caso, e quando viram que era relacionado ao Paulynho Paixão, já vieram para cima.