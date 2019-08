Do Dgabc.com.br



12/08/2019 | 16:59



Nesta terça-feira (13), a chegada de uma frente fria no estado de São Paulo mudará as condições de tempo no Grande ABC. Desta forma, haverá aumento de nebulosidade no decorrer do dia com céu parcialmente nublado passando a nublado ao lonfo do dia.

Há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes podendo ocorrer rajadas de intensidade muito forte.

As temperaturas entrarão em declínio acentuado em relação aos últimos dias, com máxima prevista de 22°C e mínima de 11°C.