'Motivo de eu estar no governo é que presidente gosta de privatizar', diz Mattar

12/08/2019 | 16:45



O secretário especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar, voltou a dizer nesta segunda-feira, 12, que o verdadeiro motivo de compor a equipe do governo federal é a vocação e inclinação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em privatizar.

"O motivo de eu estar no governo é que o presidente gosta de privatizar, disse Mattar ao participar da 20ª Conferência Anual Santander na capital paulista.

O secretário reforçou que a meta da sua pasta é levar o País na direção da abertura de sua economia e que, para isso, dentre todos os pontos da agenda liberal do atual governo, as privatizações serão levadas a cabo.

"Eu acho que governo não deve investir. Quem quer investir é o setor privado. Essa é a minha visão e não do Ministério da Economia", disse o secretário.

Ele disse ainda que apesar de o ministro da Economia Paulo Guedes ter estimado em R$ 20 bilhões os recursos que poderiam se arrecadados com as privatizações, o potencial com as vendas totais dos ativos públicos é de R$ 990 bilhões e que para atingir os R$ 20 bilhões do governo só faltam 10%. Ou seja, R$ 2 bilhões.