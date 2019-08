Expresso Turístico com destino Paranapiacaba também terá viagens aos sábados

Do Dgabc.com.br



12/08/2019 | 16:11



A Prefeitura de Santo André reforçou nesta segunda-feira (12) que o Expresso Turístico, trem que faz o trajeto entre a estação da Luz, em São Paulo, e Paranapiacaba, também vai fazer as viagens aos sábados. De acordo com o Paço, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) decidiu ampliar o serviço após realizar passeios extras para atender os visitantes do 19º Festival de Inverno. Todos os bilhetes foram vendidos com dois meses de antecedência. A primeira viagem da nova programação será realizada no início de setembro.

ROTEIRO

Disponível desde 2010, o Expresso Turístico Paranapiacaba proporciona a experiência de viajar em locomotiva a diesel modelo Alco RS-3 de 1952, fabricada no Brasil pela Budd – Mafersa e que foi cedida pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária). O passageiro tem a opção de embarcar às 8h30 na Estação Luz ou às 9h na Estação Prefeito Celso Daniel – Santo André (Linha 10 – Turquesa). O retorno ocorre às 16h30 em Paranapiacaba.