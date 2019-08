João Guilherme celebra um ano de namoro com Jade Picon: 'Ela é um anjo'

12/08/2019 | 16:11



Dá para acreditar que já faz um ano que João Guilherme e Jade Picon estão juntos? O casal comemorou um ano de namoro no último domingo, dia 11, e fizeram declarações fofas um para o outro nas redes sociais. Em seu Instagram, Jade, de 17 anos de idade, escreveu o seguinte:

É tanto amor que não cabe no peito! Sou uma pessoa extremamente seletiva com amizades e imagina como que foi pra eu começar a namorar? É por isso que nós somos assim, escolhi direitinho! Eu era uma pedrinha de gelo e você me mostrou e ensinou taaaaaanta coisa! Obrigada por me fazer mais feliz do que eu já sou, obrigada por só acrescentar, obrigada por ser simplesmente você! Nossos jeitinhos opostos se encaixam perfeitamente. Te amo, pitchuleco. Feliz 1 ano.

Já João, que tem a mesma idade da namorada, publicou uma foto onde aparece usando um delineado azul, feito por Jade, e declarou o seguinte:

Faz um ano que pedi esse anjo em namoro (pela segunda vez porque a primeira ela não aceitou), essa foi a melhor decisão que eu tomei nos últimos tempos. A gente se faz muito bem e eu fico muito feliz de fazer ela sorrir todo dia. Ela é um anjo, mesmo mesmo mesmo. Muito pura, muito do bem e de coração gigante. Cada dia me surpreendo mais com a sua capacidade de dar e receber amor! Quando a gente faz o que gosta o tempo passa rapidinho, e esse 1 ano passou voaaaaaando. Valeu, pitchuleca.

Fofos, não é? Você shippa esses dois?

Dia dos Pais

O último domingo também foi Dia dos Pais, e João homenageou o seu pai, o cantor Leonardo, e seu padrasto, Danilo. Apesar de elogiar bastante os dois, o ator acabou confessando que não se encontra muito com o pai biológico, o que gerou alguns comentários na internet.

Feliz Dia dos Pais pra quem cuida da minha família todo dia. Cuida de tudo por aqui, inclusive de mim. Ele também me deu esse irmão mais novo.

Aqui tá a foto com meu pai. Não é que eu esqueci não, ou falta de consideração, eu só estava procurando alguma foto nossa que vocês ainda não tivessem visto, ou na esperança de um print do Facetime. Feliz Dia dos Pais, pai. Independente de distância e do jeito desleixado, eu sinto seu amor daqui, sinto amor de pai nos vídeos engraçados que você me manda 4 horas da manhã de dia de semana. Enfim, família é família e isso não muda nunca. Saudades de quem eu não vejo nunca.

A legenda do post, claro, impactou bastante alguns internautas.

Saudade de quem eu não vejo nunca me dói tanto ler isso, ainda bem que ele tem o Danilo, escreveu uma fã.

Que frase pesada, mas se é o que ele tá sentindo gente, por favor respeitem. Cada família tem seu jeito de ser, seus problemas e etc, atestou outro.

Muito triste não ter pai presente. A filha já deixou isso claro, agora o filho. Morar numa cabana e ter amor dos pais, é mil vezes melhor que um castelo vazio..., refletiu uma terceira.

E aí, o que você achou?