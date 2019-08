Aaron Carter acusa ex-namorada de violência doméstica

12/08/2019 | 16:10



O cantor Aaron Carter denunciou essa semana sua ex-namorada, Lina Valentina, por violência doméstica. Segundo o TMZ, Lina bateu em seu rosto e o deixou com uma hematoma no dia seguinte. A briga aconteceu no dia 31 de julho, em Lancaster, na Inglaterra, apenas alguns dias antes de Aaron confirmar a separação do casal que estava junto há quase um ano.

Tudo começou quando o cantor pediu para ficar sozinho em seu apartamento porque Lina não parava de fazer acusações de que ele estaria apaixonado por outra mulher. Então ela começou uma intensa discussão.

Aliás, a polícia foi fazer uma visita para checar o bem-estar de Aaron, que, segundo noticiado pelo TMZ, foi acionada por algum membro familiar por estar preocupado com a saúde mental do cantor. Ao perguntarem se havia algo errado com sua ex-namorada, o cantor mostrou fotos do hematoma e então prestou queixa. Contudo, ainda segundo o site norte-americano, pessoas próximas disseram que Aaron acha que quem chamou a polícia foi a própria ex-namorada.