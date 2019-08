O verso da medalha

Márcio Bernardes



12/08/2019 | 15:53



O futebol é interessante e inacreditável. Intervalo de jogo no Morumbi. O São Paulo perdia por 1 x 0. Grande parte da torcida vaiou Cuca. Alguns o chamaram de burro. Realmente o Tricolor foi mal escalado. O Santos teve facilidade na sua missão e fez o primeiro gol. No intervalo, Cuca reconheceu o erro, mexeu bem no seu time e fez apenas uma troca: tirou Luan, apático e pouco produtivo, colocou Hernanes em seu lugar.

O São Paulo empatou logo aos 3 minutos, virou, ampliou e se forçasse golearia. O Santos ficou atônito. Para ter o segundo gol contou com a ajuda do são-paulino Raniel. Clássico com cinco gols, quase 50 mil espectadores, uma vitória justa e uma pergunta: será que o Santos vai segurar a liderança?

Às vezes, você pode tirar proveito de uma derrota. Essa deve ser a tônica da conversa de Sampaoli com os jogadores nesta semana. O Santos foi irreconhecível e jogou muito mal. Sem vontade, tática e técnica. Não pareceu o líder do campeonato.



Bambambã

A performance brasileira nos Jogos Pan-Americanos merece elogios. Desde o Pan de São Paulo, em 1963, o país não figurava na segunda colocação do quadro de medalhas. O líder sempre foi o time norte-americano. Cuba, Canadá e algumas vezes a Argentina, dividiam a vice-liderança.

O time brasileiro, além dos conhecidos medalhistas da Olimpíada do Rio e os craques que estão surgindo, nos dá a esperança de uma melhor participação no ano que vem em Tóquio. Resultado final: 55 ouros, 45 pratas, 71 bronzes. Total de 171 medalhas.