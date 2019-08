Pedro Bial diz que adora brincar de boneca e desabafa sobre ser pai mais velho: - Vou ter que passar dos 90

12/08/2019 | 15:11



Aos 61 anos de idade, Pedro Bial espera mais uma menina, fruto de seu relacionamento com Maria Prata! A pequena, que se chamará Dora, vem para completar o time e ser a irmã mais velha de Laura, de quase dois aninhos de idade. O apresentador é ainda pai de outros três filhos, de relacionamentos anteriores: Ana, de 32 anos de idade, Theo, de 21, e José Pedro, de 17.

Em entrevista ao O Globo, ele abriu o jogo sobre paternidade, falando principalmente sobre essa questão de ter se tornado pai na faixa dos 60 anos:

- Acho que com a Laura sou um pouco pai, um pouco avô. Tem uma moleza. Procuro até não me deixar levar, pois não quero estragar a minha filha. Mas, às vezes, é tão gostoso ter uma atitude mais contemplativa. Talvez esteja caricaturando o papel de avô. Talvez simplesmente um pai mais velho seja assim.

Sobre Ana, a filha mais velha, Bial entrega que recorre à ela para momentos mais difíceis:

- Ana é minha melhor amiga. É com ela que converso sobre os sentimentos mais profundos.

Quando Ana tinha um ano de idade, a família se mudou para Londres, onde Bial começou a trabalhar como correspondente internacional e cobriu grandes momentos históricos, como a queda do Muro do Berlim, a Guerra do Golfo e o fim da União Soviética:

- Viajava muito para o mundo comunista. Eram viagens ao passado, de onde trazia para a Ana vestidinhos de época. Adoro ser pai de menina porque brinco de boneca mesmo.

Com a chegada de Dora, o apresentador tem apenas uma preocupação: vê-la crescer.

- Para vê-la atingir a idade da Ana, vou ter que passar dos 90. Não posso ir embora tão cedo. E estou tomando providências para isso (risos). A vida se compromete com quem se compromete com ela. Minha mãe tem 95 anos e muito interesse pelas novidades, em plena revolução digital.