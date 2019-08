Janet Jackson fala sobre criar o filho sem ajuda de babá: - É difícil ser uma mãe que trabalha

12/08/2019 | 15:10



Janet Jackson, irmã do Rei do Pop, Michael Jackson, foi capa de umas das edições de agosto da revista Stellar. Hoje com 53 anos de idade, a cantora estadunidense contou um pouco sobre sua vida de mãe do pequeno Eissa, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Wissam Al Mana.

Seu filho parece estar seguindo o caminho de sua família: a música. Tão pequenininho, Eissa já corre pela casa com as baquetas de bateria e com seu violão. Mas sua maior paixão instrumental, o violino, foi apresentada por sua mãe. Janet conta que um dia chegou em casa com seu violino, mostrou pra ele e foi o suficiente para o garotinho se apaixonar.

- Agora ele tem um violino de verdade. Ele dorme com ele, toma café da manhã, almoça e janta, disse ela segundo informações do Just Jared.

Com o nascimento de Eissa, Janet disse que sua vida mudou completamente e que seu bebê sempre vem primeiro na lista de prioridades. Quanto aos perrengues da vida de mãe, a cantora comenta:

- É difícil ser uma mãe que trabalha. Eu não tenho uma babá, eu faço tudo sozinha. Se minha mãe conseguiu com nove filhos, não tem porque eu não conseguir.