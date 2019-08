Hyundai dá até 10% de desconto em peças trocadas na revisão

Da Redação, com assessoria



12/08/2019 | 15:18

A Hyundai lançou a campanha “Desconto de Manutenção”, que disponibiliza promoções para peças substituídas durante as revisões programadas. A iniciativa é válida para donos dos modelos HB20 e Creta, cadastrados no programa de fidelidade “Hyundai Sempre”.

Na terceira revisão programada, os clientes recebem 5% de desconto. As bonificações se aplicam ainda na quinta revisão, com 7,5% de desconto, e na sexta, com 10%.

Para ter acesso, basta entrar no site Meu Hyundai ou acessar o aplicativo. Depois, é só fazer o cadastro no programa, emitir o voucher na página “Meus benefícios” e entregar no momento da abertura da Ordem de Serviço na concessionária.

Vale destacar que custos de mão de obra, óleos lubrificantes Shell e itens adicionais não recebem o desconto. Além disso, o voucher é pessoal e intransferível. A promoção é válida até 31 de dezembro de 2019 em qualquer concessionária credenciada da rede Hyundai.

Carros mais vendidos no Brasil

Na galeria, veja os carros mais vendidos no Brasil durante o primeiro semestre de 2019:

Foto: Divulgação 1º- Chevrolet Onix: 116.906 unidades Foto: Divulgação 1º- Chevrolet Onix: 116.906 unidades Foto: Divulgação 2º- Hyundai HB20: 52.995 unidades Foto: Divulgação 2º- Hyundai HB20: 52.995 unidades Foto: Divulgação 3º- Ford Ka: 50.647 unidades Foto: Divulgação 3º- Ford Ka: 50.647 unidades Foto: Divulgação 4º- Chevrolet Prisma: 40.846 unidades Foto: Divulgação 4º- Chevrolet Prisma: 40.846 unidades Foto: Divulgação 5º- Renault Kwid: 40.520 unidades Foto: Divulgação 5º- Renault Kwid: 40.520 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen Gol: 38.303 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen Gol: 38.303 unidades Foto: Divulgação 7º- Fiat Strada: 36.310 unidades Foto: Divulgação 7º- Fiat Strada: 36.310 unidades Foto: Divulgação 8º- Fiat Argo: 36.211 unidades Foto: Divulgação 8º- Fiat Argo: 36.211 unidades Foto: Divulgação 9º- Jeep Renegade: 33.048 unidades Foto: Divulgação 9º- Jeep Renegade: 33.048 unidades Foto: Divulgação 10º- Volkswagen Polo: 32.025 unidades Foto: Divulgação 10º- Volkswagen Polo: 32.025 unidades Foto: Divulgação 11º- Fiat Toro: 28.599 unidades Foto: Divulgação 11º- Fiat Toro: 28.599 unidades Foto: Divulgação 12º- Jeep Compass: 28.033 unidades Foto: Divulgação 12º- Jeep Compass: 28.033 unidades Foto: Divulgação 13º- Fiat Mobi: 26.375 unidades Foto: Divulgação 13º- Fiat Mobi: 26.375 unidades Foto: Divulgação 14º- Toyota Corolla: 26.084 Foto: Divulgação 14º- Toyota Corolla: 26.084 Foto: Divulgação 15º- Nissan Kicks: 25.826 unidades Foto: Divulgação 15º- Nissan Kicks: 25.826 unidades Foto: Divulgação 16º- Hyundai Creta: 24.247 unidades Foto: Divulgação 16º- Hyundai Creta: 24.247 unidades Foto: Divulgação 17º- Honda HR-V: 23.696 unidades Foto: Divulgação 17º- Honda HR-V: 23.696 unidades Foto: Divulgação 18º- Ford Ka Sedan: 22.886 unidades Foto: Divulgação 18º- Ford Ka Sedan: 22.886 unidades Foto: Divulgação 19º- Renault Sandero: 22.366 unidades Foto: Divulgação 19º- Renault Sandero: 22.366 unidades Foto: Divulgação 20º- Volkswagen Virtus: 21.965 unidades Foto: Divulgação 20º- Volkswagen Virtus: 21.965 unidades Foto: Divulgação 21º- Volkswagen Fox: 20.806 unidades Foto: Divulgação 21º- Volkswagen Fox: 20.806 unidades Foto: Divulgação 22º- Toyota Hilux: 19.810 unidades Foto: Divulgação 22º- Toyota Hilux: 19.810 unidades Foto: Divulgação 23º- Volkswagen Saveiro: 18.989 unidades Foto: Divulgação 23º- Volkswagen Saveiro: 18.989 unidades Foto: Divulgação 24º- Toyota Yaris: 18.046 unidades Foto: Divulgação 24º- Toyota Yaris: 18.046 unidades Foto: Divulgação 25º- Hyundai HB20S: 15.835 unidades Foto: Divulgação 25º- Hyundai HB20S: 15.835 unidades Foto: Divulgação 26º- Ford EcoSport: 15.433 unidades Foto: Divulgação 26º- Ford EcoSport: 15.433 unidades Foto: Divulgação 27º- Volkswagen Voyage: 15.368 unidades Foto: Divulgação 27º- Volkswagen Voyage: 15.368 unidades Foto: Divulgação 28º- Toyota Yaris Sedan: 14.751 unidades Foto: Divulgação 28º- Toyota Yaris Sedan: 14.751 unidades Foto: Divulgação 29º- Chevrolet S10: 14.114 unidades Foto: Divulgação 29º- Chevrolet S10: 14.114 unidades Foto: Divulgação 30º- Renault Captur: 13.783 unidades Foto: Divulgação 30º- Renault Captur: 13.783 unidades