Claudia Rodrigues voltará aos palcos seis anos após afastamento

12/08/2019 | 14:19



Seis anos separavam Claudia Rodrigues dos palcos. Entre melhoras e recaídas de saúde, agora, a atriz deve retomar os trabalhos em cena no próximo dia 19.

Após seis anos fora da TV e do teatro, ela participará do 3º Brazilian Comedy Club, no Paraná.

A partir das 19h, Claudia Rodrigues, Nerso da Capitinga, Diogo Portugal e Iza Rodrigues estarão no Restaurante Madalosso, em Santa Felicidade.

A atriz luta contra a esclerose múltipla. A doença tem sintomas ainda pouco conhecidos. Fadiga crônica e perda dos movimentos são alguns dos sinais.

A volta de Claudia Rodrigues foi anunciada pela amiga e empresária Adriane Bonato, no Instagram. "Está chegando o grande dia! Um evento em prol da solidariedade. Parte dos ingressos será doada para a Provopar Estadual e Instituto Big Brazil", escreveu Bonato na legenda do cartaz da apresentação.

O evento também terá a participação especial José Roberto Marques, presidente do IBC - Instituto Brasileiro de Coaching.

Ingressos para as mesas podem ser adquiridos no site do Provopar Estadual. A animação ficará por conta da banda Anauê.