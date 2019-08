Maia diz que tentará construir texto da reforma tributária neste semestre

12/08/2019 | 14:18



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que irá tentar construir esse semestre o texto da reforma tributária. "Sabemos que são outros atores e temos de entender como eles influenciam o Plenário da Câmara. A Previdência eu já conhecia, porque estou há dois anos tratando dela. A tributária eu vou compreender como as forças, os interesses legítimos, vendo se algum vai ficar inviabilizado, porque essa reforma vai aumentar muito a alíquota do setor de serviços, por exemplo", disse, em evento do Santander Brasil, na manhã desta segunda-feira, 12.

De acordo com ele, o texto da reforma tributária será construído juntamente com Estados e municípios a partir de diálogo.

O objetivo, segundo Maia, é estabelecer mudanças que possam simplificar e melhorar o ambiente de tributação no Brasil.

Maia afirmou ainda que o ideal é que fizesse apenas uma norma geral tributária e que detalhes ficassem por conta de lei complementar, que facilita, inclusive, mudanças futuras. "Tentamos isso com a reforma da Previdência e não conseguimos. Não sei se é fácil, mas esse seria um caminho que, sem dúvida nenhuma, evitaria milhões de ações na Justiça que existem hoje no Brasil", concluiu.