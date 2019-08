Tom Holland faz homenagem a Chris Hemsworth com foto antiga: Lenda absoluta

12/08/2019 | 14:10



No último domingo, dia 11, Chris Hemsworth completou 36 anos de idade! O ator, mais conhecido por ser o Thor do Universo Marvel, ganhou uma homenagem bem fofa de Tom Holland, seu colega da franquia Os Vingadores! O astro teen, que vive o Homem-Aranha, publicou uma foto antiga em que aparece ao lado de Chris!

Na imagem postada no Instagram, ambos aparecem nos bastidores de filmagens de No Coração do Mar, filme de 2015. Para o filme, Chris precisou ficar mais magro, já que o longa conta a história de um navio que é ameaçado por uma grande baleia e, por isso, fica isolado no mar por um bom tempo.

Na legenda do clique, Tom escreveu o seguinte:

Feliz aniversário, lenda absoluta, disse, junto com a hashtag Dias de magreza.

Fofos!