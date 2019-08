Banda BTS anuncia que entrará de férias

12/08/2019 | 13:11



A empresa que comanda a carreira do BTS anunciou no último domingo, dia 11, que o grupo sul-coreano vai entrar de férias pela primeira vez em seis anos! De acordo com a BigHit Entertainment, esse período de descanso tem como objetivo proporcionar aos sete integrantes, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook, um tempo para que eles possam dar atenção à suas vidas pessoais.

Gostaríamos de anunciar que, pela primeira vez desde o lançamento, BTS terá um oficial e longo período de descanso, declarou o comunicado divulgado na conta oficial da empresa no Twitter.

O último show antes das merecidas férias aconteceu no último domingo, dia 11, no Ginásio Olímpico de Seul, capital da Coreia do Sul. De acordo com a agenda oficial dos meninos, o próximo compromisso está marcado apenas para o dia 11 de outubro, com a volta da turnê Speak Yourself, para uma apresentação no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, capital da Arábia Saudita,

Esse período de descanso será uma oportunidade para os integrantes do BTS, que se esforçaram para atingir seu objetivo desde a estreia, recarregarem as energias e se prepararem para se apresentar como novos músicos e compositores. Isso também providenciará para eles a chance de desfrutar de uma vida comum de jovens de 20 e tantos anos, ainda que brevemente. Durante esse tempo, os membros descansarão e recarregarão suas energias em suas vidas pessoais.

A empresa também pediu para que os fãs respeitem o período de descanso dos sete integrantes.

Se vocês tiverem a chance de encontrar algum membro do BTS enquanto estão de férias, pedimos para que considerem a necessidade de descansarem e aproveitarem a vida particular.

Assim que as férias dos meninos foram anunciadas, o assunto ficou no topo dos tópicos mundiais com a tag RestWellBTS. No Twitter, muitos fãs, conhecidos como ARMY's, demonstraram felicidade e expectativas positivas em relação ao anúncio.

Vale lembrar que em maio o BTS passou pelo Brasil nos dias 25 e 26 de maio! Os meninos reuniram mais de 80 mil fãs no Allianz Parque, localizado na zona oeste de São Paulo.