Luísa Sonza se emociona ao falar sobre o pai e mostra tatuagem que fez em homenagem a ele

12/08/2019 | 13:10



No último domingo, dia 11, foi celebrado o Dia dos Pais! E durante participação no Domingão do Faustão, Luísa Sonza se emocionou ao falar sobre seu pai, Cezar Luiz, e contou que possui até mesmo uma tatuagem para homenageá-lo! Ao ser questionada por Faustão sobre qual palavra definiria seu pai, a cantora disse:

- Pai é amor! Ele foi um pai maravilhoso... pai, eu te amo muito! Eu até me emociono. Graças a Deus eu tive um pai que sempre me apoiou. Ele foi um pai exemplar. Sabe aquele pai que te apoia em tudo, que faz você acreditar em você mesma?

Em seguida, a esposa de Whindersson Nunes continua, mostrando a tatuagem que possui no braço:

- Eu não tenho como falar uma palavra, mas a primeira frase, que eu tenho tatuada, inclusive, é: Tudo sempre dá certo. E eu tatuei por ele. Ele sempre fez eu acreditar que eu poderia ser o que quisesse.

Fofa, né?