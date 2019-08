São Caetano amplia vacinação de bebês de seis meses a 1 ano contra o sarampo

Do Dgabc.com.br



12/08/2019 | 13:07



A Secretaria de Saúde do Estado incluiu 38 municípios na estratégia de vacinação de bebês de seis meses a 1 ano contra o sarampo, entre eles São Caetano e as demais seis cidades do Grande ABC. Nesta segunda-feira (12), a imunização já está disponível a todos desta faixa etária nos postos da campanha (ver relação abaixo).

Até então, a estratégia da campanha na cidade incluía a vacinação de bebês somente em casos específicos, como na vacina de bloqueio, que imuniza pessoas que tiveram contato com uma pessoa infectada para evitar a proliferação do vírus.

Até quinta-feira (8), a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo imunizou 13.434 jovens de 15 a 29 anos de São Caetano do Sul. O número representa 40,6% do total do público-alvo até então. O índice é superior ao de cidades vizinhas. Para se vacinar, basta comparecer a um dos postos com documento com foto e, se possível, com a carteira de vacinação.

A rede municipal segue a orientação da Secretaria do Estado. Além da campanha, são ministradas doses de rotina para pessoas de 30 a 59 anos sem comprovação de imunização. Para casos específicos, é recomendado comparecer a uma unidade para orientação e a atualização da caderneta de vacinação, se necessário.

A doença, que pode levar à morte, registra alta de mais de 300% no Estado de São Paulo. Em São Caetano, são 12 casos confirmados neste ano.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa. A transmissão ocorre por um vírus, de pessoa para pessoa, por meio de tosse e secreções. Os sintomas mais comuns são coriza, olhos irritados, tosse constante, mal-estar e manchas avermelhadas na pele e brancas na parte interna da bochecha.

Confira onde se vacinar contra o sarampo de segunda a sexta-feira. A UBS Ivanhoé Esposito vacina também aos sábados e, a Carreta Saúde em Movimento, também aos sábados e domingos:

Hospital São Caetano (Rua Espírito Santo, 277, Bairro Santo Antônio) – das 8h às 21h30;

UBS Nair Spina Benedicts (Rua Oswaldo Cruz, 1.153, Bairro Oswaldo Cruz) – das 8h às 20h30;

UBS Ivanhoé Esposito (Rua Flórida, 295, Bairro Barcelona) – das 8h às 20h30; sábados, das 8h às 12h;

Centro de Saúde Doutor Manoel Augusto Pirajá da Silva (Avenida Senador Roberto Simonsen, 282, Centro) – das 8h às 16h30;

UBS Dr. Angelo Antenor Zambom (Rua Vanda, 11, Bairro Boa Vista) – das 8h às 16h30;

UBS Caterina Dall’Anese (Rua Prates, 430, Bairro Olímpico) – das 8h às 16h30;

UBS João Luiz Pasqual Bonaparte (Rua Maranhão, 611, Bairro Santa Paula) – das 8h às 16h30;

Cise João Nicolau Braido (Rua Humberto de Campos, 600, Bairro São José) – das 8h às 16h30;

Agência de Desenvolvimento do Bairro Prosperidade (Avenida Prosperidade, 441, Bairro Prosperidade) – das 8h às 16h30;

Carreta Saúde em Movimento – Programação no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br.