Prefeitura reforça apelo para a doação de sangue

Do Dgabc.com.br



12/08/2019 | 13:02



A Prefeitura de São Caetano está reforçando a campanha de doação de sangue na cidade. Isso porque os estoques atingiram níveis insuficientes para atender a demanda dos hospitais, o que pode comprometer tratamentos e cirurgias.

A coleta é feita de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h, no Núcleo Regional de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma (Rua Peri, 361, Bairro Oswaldo Cruz). A unidade necessita de doações de todos os tipos sanguíneos, especialmente O (Rh negativo ou positivo) – é fornecido atestado médico para o dia.

Para doar sangue a pessoa deve:

- Portar documento oficial de identidade com foto (RG, Carteira Profissional ou Carteira Nacional de Habilitação);

- Ter entre 16 e 69 anos de idade (sendo que a primeira doação deve ter sido feita até os 60 anos);

- Pesar acima de 50 Kg;

- Estar em boas condições de saúde;

- Estar alimentada, porém evitar refeições pesadas (gordurosas);

Quem fez tatuagem há mais de um ano ou possui diabetes tipo II sem uso de insulina também pode doar. Homens podem doar a cada 2 meses, até no máximo 4 vezes no período de 12 meses. Mulheres podem doar a cada 3 meses, até no máximo 3 vezes no período de 12 meses.



MENORES

Os doadores menores de 18 anos acompanhados por um adulto, maior de 21 anos, deverão levar o Termo de Autorização de doação de menor de idade preenchido, com firma reconhecida em cartório, documento de identidade original com foto do menor e do responsável legal e cópia simples do documento de identidade de ambos, que ficarão arquivadas.



O reconhecimento de firma é dispensável com a presença do responsável legal do começo ao fim da doação e a assinatura constante na cópia do documento de identidade apresentada deve ser idêntica à do Termo de Autorização.



O documento de autorização pode ser retirado no posto de coleta ou no link http://www.colsan.org.br/site/images/pdf/doador/FC-242%20v%20%2005.pdf