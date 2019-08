GCM prende homem beneficiado por indulto do Dia dos Pais após roubo no bairro Taboão

Do Dgabc.com.br



12/08/2019 | 12:55



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo prendeu em flagrante, neste domingo (11), um detento beneficiado pelo indulto do Dia dos Pais, pela prática de roubo contra um pedestre no bairro Taboão.



Jackson da Silva Alves, 30 anos, que tinha recebido o benefício da "saidinha" na última semana, foi preso, por volta das 21h30, próximo a Inspetoria do Taboão, localizada no Corredor ABD, portando diversos objetos roubados minutos antes.



De acordo com a GCM, o indivíduo foi detido logo após a vítima do roubo acionar agentes da corporação que estavam patrulhamento pela região. Com o detento, foram encontrados um celular, um relógio e R$ 81 em cédulas. Uma faca utilizada durante o crime também foi apreendida em posse do indivíduo.



Logo após ser detido, o individuo foi levado pela GCM para o 2° DP (Rudge Ramos) de São Bernardo onde foi decretada a prisão pelo crime de roubo.



“A ação ágil da nossa GCM neste reflete todo investimento que nossa gestão tem empenhado na estrutura da corporação. No caso específico do Taboão, além do aumento no patrulhamento em regiões de divisa, sobretudo com Diadema, a Inspetoria do Taboão foi uma das contemplada com novas viaturas e uma base móvel, o que tem contribuído para o reforço da segurança dessa área”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB) ao destacar que o bairro é ainda um dos principais focos da operação Noite Tranquila, deflagrada semanalmente pela GCM, para coibir festas irregulares e pancadões.



MELHORIAS - De acordo com a Prefeitura, desde 2017 o chefe do Executivo tem promovido série de melhorias na estrutura de trabalho da GCM, com reflexo no serviço de Segurança Urbana prestado. Entre as melhorias foram o investimento em nova frota de veículos, aquisição de novo armamento trocando as antigas armas calibre 38 por pistolas Taurus.



Também foram inaugurados seis novos equipamentos públicos destinados ao reforço da segurança da população. São eles: as inspetorias da GCM na Vila Marchi, na Vila do Tanque (dentro da Arena Olímpica São Bernardo) e na Vila São Pedro, além da base comunitária na Praça Lauro Gomes, no Centro, base da ROMU no Alves Dias, e o almoxarifado no bairro Nova Petrópolis.



VALORIZAÇÃO – No mês passado, como parte do compromisso firmado junto à população no seu plano de governo, o prefeito sancionou o maior plano valorização e reestruturação de carreiras da história da GCM de São Bernardo.



Proposta pela Administração municipal, a Lei permitiu que a Prefeitura reajustasse neste mês de agosto o salário dos 803 guardas municipais da cidade, modificando a referência de todos os profissionais e equiparando com os ganhos de agentes da Polícia Militar.