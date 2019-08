Lívia Andrade dá sua versão sobre briga com Leo Dias e revela motivo do fim da amizade

12/08/2019 | 11:11



Leo Dias e Lívia Andrade não são mais amigos! Após polêmicas envolvendo ele, a apresentadora e Antonia Fontenelle, ambos não se falam mais e o jornalista até pediu férias do Fofocalizando - programa que apresenta com Lívia - para se recuperar do baque.

Lívia, por sua vez, não havia falado sobre assunto até o último domingo, dia 11, durante o Jogo dos Pontinhos, no Programa Silvio Santos. Tudo aconteceu quando, sem mais nem menos, Silvio Santos questionou os participantes, incluindo a apresentadora, o motivo da amizade dela e Leo ter chegado ao fim.

De primeira, teve gente declarando que foi fofoca, inveja e até mesmo traição. Porém, Lívia revelou que os dois não se falam mais por conta de reclamações por parte do jornalista.

- Muitas reclamações. Quando você coloca alguém na sua casa, minha casa, minhas regras. Se você não gosta, sai, não reclama. Não fala coisas que acontecem e não acontecem para criar um problema.

E continuou, após Silvio declarar que a atitude dela havia sido maldosa.

- Eu sou obrigada a ficar com os outros dentro da minha casa contando o que acontece lá pros outros que não gostam de mim? Na minha casa acontece o que eu quero, como eu quero, do meu jeito. Quer, quer. Não quer? Beijo, a porta vai estar sempre aberta, disparou.