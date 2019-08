Anitta e filhos de Pedro Scooby criam rap em homenagem ao surfista

12/08/2019 | 10:10



Anitta declarou que não estava ansiosa para conhecer os filhos do namorado, Pedro Scooby, durante viagem para Califórnia, nos Estados Unidos. A cantora havia dito que já foi madrasta e adora crianças, sempre se dando bem com elas, por isso, não haveria motivo para preocupações.

O encontro da funkeira com Dom, Bem e Liz, foi discreto e nem ela e nem Pedro Scooby fizeram o registro do momento nas redes sociais. No entanto, o surfista entregou que as crianças, fruto da relação com Luana Piovani, parecem estar se dando muito bem com Anitta, já que juntos, eles prepararam uma surpresa para o surfista, que fez aniversário dia 10 de agosto e também comemorou o Dia dos Pais com os herdeiros. No último domingo, dia 11, Scooby compartilhou um vídeo das crianças reunidas em uma cama elástica enquanto cantavam um rap. Segundo ele, Anitta teve a ideia, escreveu e produziu a canção com as crianças, que apareceram com os looks personalizados para se apresentarem para o pai.

E no dia do meu aniversário/dia dos pais eu recebi a melhor surpresa da vida (aquela que você vai guardar e ficar vendo até bem velhinho) Eu tenho os melhores filhos, que junto com a minha linda fizeram uma surpresa mais que incrível (sim, ela teve essa brilhante ideia, escreveu e produziu) Coração tá cheio, queria falar tanto mais, mas eles sabem o quanto eles são importantes e únicos na minha vida! Anitta, obrigado por completar tanto a minha vida!, escreveu Scooby na legenda.

O rapaz, aliás, não só ganhou homenagem dos filhos, como também do irmão de Anitta, Renan Machado. Além de se dar bem com o sogrão, Mauro Machado, o Painitto, Scooby também parece ter uma ótima relação com o cunhado. No Instagram, Renan, que agora é empresário da cantora, escreveu:

Parabéns meu irmão! Eu te amo e quero você SEMPRE na minha vida!, disse.