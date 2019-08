Paulo Guedes não comenta IBC-BR divulgado hoje pelo BC

12/08/2019 | 09:44



Após a divulgação pelo Banco Central de uma retração de 0,13% no Índice de Atividade (IBC-Br) no segundo trimestre deste ano, o que indicaria uma grande possibilidade de recessão técnica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, evitou comentar o indicador. Guedes está no Superior Tribunal de Justiça (STJ) onde participará de um seminário sobre a Medida Provisória 881, da Liberdade Econômica e foi abordado pela imprensa que o pediu para comentar o índice. Guedes, no entanto, evitou fazer comentários.

O PIB no primeiro trimestre ficou negativo e tecnicamente dois trimestres seguidos de queda na atividade econômica configuram recessão técnica. Considerado uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.