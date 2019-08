Dólar puxa alta das taxas futuras com preocupações com EUA-China e Argentina

12/08/2019 | 09:42



Os juros futuros abriram em alta, acompanhando o avanço de mais de 1% do dólar ante o real, em dia de cautela com no exterior com a tensão comercial entre Estados Unidos e China, mas também diante das preocupações com a Argentina, contaminando emergentes da região, segundo um operador de renda fixa. O oposicionista Alberto Fernández saiu vitorioso nas eleições primárias à presidência da Argentina, ontem. Fernández, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, derrotou o atual presidente, Maurício Macri, por 47% a 32% (parcial). O IBC-Br de junho e a primeira prévia do IGP-M ficaram em segundo plano.

Às 9h26, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,42%, na mínima, de 5,38% no ajuste de sexta-feira, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,44%, de 6,35% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia 6,96%, de 6,85% no ajuste anterior.