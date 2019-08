Após saída de Rogério Ceni, Fortaleza encara CSA sob comando de interino

12/08/2019 | 08:00



O fim de semana foi movimentado no Fortaleza, mas a equipe só entra em campo nesta segunda-feira, quando enfrenta o CSA, no Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe cearense perdeu o técnico Rogério Ceni, que comandou o último treinamento no domingo e se despediu de atletas, diretoria e demais funcionários do clube para acertar com o Cruzeiro.

Em sua última atividade, Ceni montou a equipe que deve entrar em campo na segunda-feira. O técnico do sub-20, Marconne Montenegro, será o responsável por comandar os atletas de forma interino até que um novo treinador seja anunciado.

O atacante Kieza, liberado para resolver problemas particulares, é o principal desfalque e o ataque deve ser formado por André Luis e Wellington Paulista.