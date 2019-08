Vasco derrota Goiás fora, quebra jejum e se distancia da zona da degola

11/08/2019 | 21:29



O Vasco se afastou de vez da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, pela 14.ª rodada, o time carioca manteve o bom momento ao derrotar o Goiás, por 1 a 0, no Serra Dourada. O jovem Marcos Júnior foi o autor do único gol da partida.

Com apenas uma derrota nos últimos seis jogos, o Vasco subiu para o 14.º lugar, com 17 pontos, seis a mais do que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Goiás, por outro lado, chegou ao quinto jogo sem vitória e caiu para 12.º, também com 17 pontos.

O resultado também quebrou um jejum do Vasco de quase dois anos sem vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O último resultado positivo como visitante havia sido em 26 de novembro de 2017, quando derrotou o Cruzeiro, por 1 a 0.

Luxemburgo optou por mandar a campo um time mais leve, jogando sem um centroavante fixo e sem ninguém no comando de ataque. A estratégia fez com que o Goiás ficasse mais com a bola, mas manteve o duelo sob controle vascaíno, marcando bem o atacante Michael, destaque do Goiás.

Os jovens escalados por Luxemburgo acabaram sendo a válvula de escape para tirar o Vasco de trás. Talles Magno, de apenas 17 anos, fez Tadeu trabalhar aos 17 minutos após receber lançamento de Richard. Logo em seguida veio o gol com outro jovem formado nas categorias de base do clube. Depois de cruzamento da direita, Yago Pikachu fez corta luz na área e bola sobrou para Marcos Júnior finalizar com categoria, aos 21 minutos. Com a vantagem, o Vasco seguiu controlando o rival e não permitiu nenhuma ameaça aos gol de Fernando Miguel.

Logo no começo do segundo tempo, o Vasco teve a oportunidade de matar o jogo. Em nova trama pelo lado direito, Talles ficou com a bola, mas finalizou fraquinho, facilitando para Tadeu. O Goiás passou a frequentar o campo de ataque do adversário, mas sem levar perigo. Os cruzmaltinos se fecharam bem e impediram as subidas.

Mesmo assim, Michael tentou duas vezes de fora da área. O estreante Ney Franco ainda tentou mexer no time colocando atacantes e tirando volantes, mas a falta de qualidade acabou pesando. Bom para o Vasco, que teve uma queda de rendimento, deixando o adversário chegar mais ao campo de ataque. O árbitro deu oito minutos de acréscimos e o Vasco ainda perdeu Marrony, expulso após receber o segundo amarelo.

O Vasco volta a campo para o clássico contra o Flamengo, no próximo sábado, às 19 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No domingo, o Goiás visita o Bahia, às 16 horas, na Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 1 VASCO

GOIÁS - Tadeu; Daniel Guedes (Kevin), Yago, Fábio Sanches e Jefferson; Geovane (Rafael Moura), Léo Sena e Giovanni Augusto; Michael, Kayke e Leonardo Barcia (Rafinha). Técnico: Ney Franco.

VASCO - Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Raul, Richard (Fellipe Bastos) e Marcos Júnior (Lucas Mineiro); Yago Pikachu, Marrony e Talles Magno (Lucas Santos). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GOL - Marcos Júnior, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Léo Sena, Geovane e Kayke (Goiás); Yago Pikachu, Marcos Júnior e Lucas Mineiro (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Marrony (Vasco).

RENDA - R$ 365.005,00.

PÚBLICO - 12.638 pagantes (14.529 total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).