Thiago Camilo e Barrichello vencem provas da etapa de Campo Grande da Stock

11/08/2019 | 20:47



Thiago Camilo e Rubens Barrichello foram os vencedores do fim de semana da Stock Car em Campo Grande, ganhando, respectivamente, a primeira e a segunda corrida na capital sul-mato-grossense, neste domingo, em duas provas bastante distintas.

Mesmo sem figurar no pódio em nenhuma das duas corridas - ficou em oitavo na primeira e em quinto na segunda -, Daniel Serra saiu no lucro com os resultados da etapa de Campo Grande. Agora com 191 pontos, o atual bicampeão mantém ainda boa vantagem contra os 175 de Ricardo Mauricio (segundo colocado na prova 2) e os 169 de Julio Campos (em segundo no primeiro evento), que vêm a seguir na classificação.

Na abertura dos trabalhos em Campo Grande, Thiago Camilo aproveitou bem a largada na pole para consolidar sua liderança no decorrer da disputa, mas teve de conter o ímpeto de Julio Campos já no desfecho da corrida, saindo vitorioso por uma diferença de míseros 0s286.

"Vencer quatro corridas de nove disputadas até o momento é algo raro na Stock Car e valorizo muito. Optamos em focar na corrida 1 e tive de usar todos os botões de ultrapassagem para segurar o Campos. Com isso, sacrifiquei a prova 2. Mas não deixa de ser um resultado positivo", contou o piloto da Ipiranga Racing, que é apenas o quinto colocado na classificação dos pilotos na temporada, com 166.

Camilo ficou com um modesto 16º posto na corrida de encerramento do dia e viu de muito longe a disputa pelo lugar mais alto do pódio entre Barrichello e Ricardo Maurício. Ao contrário da primeira corrida, a contenda registrou um grande número de acidentes e interrupções, exigindo a presença do safety car em diversos momentos. No fim, a estratégia do piloto da Full Time Sports acabou prevalecendo.

"Fizemos uma de nossas melhores estratégias, passei nos boxes com uma parada perfeita e comemorei dentro do carro quando vi os rivais entrando na reta", relatou Barrichello, referindo-se a Maurício e Gabriel Casagrande, que se envolveram em uma disputa ferrenha pelo segundo lugar, sem conseguir incomodar tanto o ex-piloto de Fórmula 1.

A Stock Car volta daqui a duas semanas com a Corrida do Milhão, no Autódromo de Interlagos, em 25 de agosto.