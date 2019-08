COB fica satisfeito com a segunda colocação geral do Brasil no Pan

11/08/2019 | 20:17



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) se mostrou bastante satisfeito com o resultado da delegação nacional nos Jogos Pan-Americanos de Lima e agora já começa a pensar na campanha para a Olimpíada de Tóquio, em 2020. "A gente termina Lima com grande satisfação, atingindo os objetivos que tinham sido traçados em uma competição difícil", explicou Jorge Bichara, diretor de esportes da entidade.

O Time Brasil terminou o Pan de Lima confortável na segunda posição no quadro de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos - que fez sua melhor campanha desde 1995 -, e obteve sua melhor campanha da história, com 171 pódios e 55 medalhas de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. "Temos de exaltar o resultado. Mostra um bom momento de várias modalidades, tem de comemorar bastante. Não era nascido quando o Brasil foi segundo colocado", disse Marco La Porta, chefe de missão e vice do COB.

O principal objetivo do Brasil para o Pan era conquistar as vagas olímpicas para Tóquio. No evento, 29 atletas se garantiram, em nove esportes diferentes. Outro fator comemorado pela entidade foi um bom número de medalhistas mulheres (103). E, no total, quase 40% das medalhas vieram com atletas de 23 anos ou menos, o que mostra bom potencial de futuro.

"Entendemos também que essa campanha é reflexo de um ciclo de forte investimento que foi feito para os Jogos do Rio. Sabemos que as condições são difíceis em termo econômicos agora, mas canalizamos recursos para que cada vez mais pudéssemos atingir nosso objetivo final que é representar bem o País no Pan e na Olimpíada", lembrou Bichara.

Apesar do ótimo resultado em Lima, o COB mantém os pés no chão e avisa que não vai definir ainda uma meta para Tóquio porque existem muitos mundiais de modalidades a serem disputados este ano.

"O resultado aqui em Lima traz confiança no trabalho e energia positiva", comentou Sebastian Pereira, gerente executivo de alto rendimento e performance do COB. "A gente já vem trabalhando para Tóquio há bastante tempo, com várias aclimatações nas bases em algumas cidades. O objetivo é estar tudo preparado", continuou.