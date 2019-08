Com faixas e cânticos, torcedores do PSG xingam Neymar na estreia do Francês

11/08/2019 | 19:28



Torcedores do Paris Saint-Germain expressaram sua raiva em relação a Neymar com cânticos e faixas pedindo que fosse embora do clube, enquanto o time iniciava sua defesa do título do Campeonato Francês, neste domingo, no Parque dos Príncipes. Em campo, vitória por 3 a 0 sobre o modesto Nimes.

O brasileiro, que já havia voltado aos treinos mais tarde que os companheiros de grupo das férias europeias e tem sido alvo de diversos rumores acerca de uma possível saída para Barcelona ou Real Madrid, não foi relacionado pelo técnico Thomas Tuchel para o jogo de estreia na temporada.

Alguns torcedores, integrantes de organizadas do PSG, levaram para arquibancadas faixas de repúdio direcionadas ao atacante. Em uma delas, estavam os dizeres "vaza, Neymar" - em tradução livre para o português. Em outra, podiam ser lidas mensagens lembrando o episódio em que o jogador foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade.

No mesmo setor onde as faixas foram avistadas, também foram ouvidos diversos cânticos - um deles até em espanhol, como "Neymar filho da p..." - entoados em direção aos camarotes do clube da capital francesa.

Neymar, que tornou-se o jogador mais caro da história ao se transferir do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros (cerca de R$ 822 milhões à época) em 2017, vem deixando claro nas últimas semanas que deseja deixar Paris, muito provavelmente rumo ao futebol espanhol novamente.

Com o camisa 10 ausente, o PSG passeou tranquilamente pelo Parque dos Príncipes neste domingo em vitória que começou com um gol de pênalti anotado por Edinson Cavani na primeira etapa, prosseguiu no segundo tempo com Kylian Mbappe, marcando seu 63º gol na liga francesa, e teve seu placar fechado com Angel Di Maria.

Nas outras partidas do dia, o atacante nigeriano recém-contratado junto ao futebol belga - veio do Charleroi - Victor Osimhen marcou duas vezes para ajudar o Lille, jogando em seus domínios, a bater o Nantes por 2 a 1. Já Strasbourg e Metz ficaram no 1 a 1 em Estrasburgo.