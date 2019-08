Gretchen esclarece alfinetada que deu em Luana Piovani: Ela está excedendo seu limite de ex!

11/08/2019 | 18:11



Gretchen resolveu usar as suas redes sociais no último sábado, dia 10, para esclarecer de uma vez por todas a polêmica que acabou entrando por conta de uma leve alfinetada e indireta para Luana Piovani que ela acabou fazendo em uma publicação no Instagram de Anitta.

Tudo começou quando a funkeira compartilhou uma foto ao lado de Pedro Scooby, seu atual namorado e ex-esposo de Piovani, e a rainha do rebolado acabou falando até o que não precisava, mas não desistiu da sua ideia em momento algum.

Parabéns, amiga! Seja feliz. E nem se incomode com certas pessoas mortas de raiva porque perderam o Pedro. Te amo e seja feliz. Você e ele merecem!

Já nos Stories, Gretchen fez questão de falar do assunto em formato de vídeo para nada sair diferente do que ela queria propor.

O que eu penso desse romance de Anitta com o pedro é que ela tem mais é que ser feliz. Até porque a Anitta nunca pegou a rede social dela para falar de ninguém. Eu realmente acho que a Luana Piovani está excedendo o limite dela de ex. Ex tem que ficar na sua e viver a vida com um novo cara ou sozinha.

Enganado está quem pensa que ela por aí, a rainha do rebolado tentou deixar a situação um pouco melhor quando ao postar os vídeos colocava alguns memes dela mesmo, mas ela estava com a língua afiada e queria desabafar sobre o assunto com os seguidores.

Quem manda na minha opinião sou eu. O que eu penso das coisas, não estou nem aí se as pessoas acham legal ou não. Eu também já tive ex e nem por isso eu fico preocupada se tem alguma mulher que está saindo com ele.

E para finalizar com chave de ouro, a mãe de Thammy Miranda afirmou que quer ver Anitta realmente feliz e que caso Piovani não goste das declarações, que ela está à disposição para quaisquer esclarecimentos.