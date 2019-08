Casamento entre Miley Cyrus e Liam Hemsworth chega ao fim

11/08/2019 | 17:57



Miley Cyrus e Liam Hemsworth, que estavam casados desde dezembro de 2018, se separaram, de acordo com uma nota enviada por um representante da cantora à revista People no último sábado, 10.

"Liam Hemsworth e Miley Cyrus chegaram a um acordo para se separar neste momento. Sempre em evolução, mudando como parceiros e indivíduos, eles decidiram que esse é o melhor para que ambos possam focar em si mesmos e em suas carreiras."

A nota ainda pede "respeito" e "privacidade" durante o processo, e ressalta que os dois "se mantêm como pais devotos de todos os animais que compartilham".

Miley Cyrus e Liam Hemsworth se casaram em uma cerimônia secreta em 23 de dezembro de 2018. A cantora também já chegou a fazer uma tatuagem em homenagem a Hemsworth.

De acordo com o Entertainment Tonight, Miley já estaria se envolvendo com outra pessoa após o fim do relacionamento, a blogueira Kaitlynn Carter, com quem foi vista em momentos de carinho.

Nas redes sociais públicas de Kaitlynn, as duas publicaram algumas fotos juntas.