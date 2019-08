Gloria Perez compartilha fotos da filha Daniella e desabafa: Haja coração para atravessar esse dia

11/08/2019 | 17:11



Glória Perez usou as suas redes sociais neste domingo, dia 11, não para compartilhar algum momento de Dia dos Pais, mas sim para publicar algumas fotos de sua filha, Daniella, que foi brutalmente assassinada pelo colega de trabalho, Guilherme de Pádua e por Paula Nogueira Thomaz.

Na publicação, a autora contou que se a atriz estivesse viva, ela estaria completando 49 anos de idade e aproveitou para mostrar algumas fotos antigas delas juntas. Já na legenda da publicação, Gloria mostra todo o sofrimento de uma mãe ao perder o seu filho.

11 de Agosto - haja coração pra atravessar esse dia!

Daniella foi morta quando tinha apenas 22 anos de idade e estava simplesmente no auge de sua carreira como atriz. Já Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão e após cumprir seis anos de pena, ele saiu da prisão no ano de 1999. Atualmente, Pádua é um pastor evangélico e está casado com outra pessoa.