Aline Riscado divulga novo filme ao lado de astro de As Branquelas

11/08/2019 | 17:11



Aline Riscado realmente não perde tempo e de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, a atriz está vivendo um romance com o astro de Hollywood, Marlon Wayans, que ficou conhecido no cinema por conta do filme As Branquelas.

E foi na noite do último sábado, dia 10, que o ator desembarcou em São Paulo para divulgar a sua mais nova produção feita pela Netflix, Sextuplos e ainda segundo a colunista, Aline Riscado não só estava presente como também estava acompanhando o artista.

Um grupo super seleto foi convidado para uma festa fechada que aconteceu na casa de uma empresária e Wayans acabou recebendo alguns famosos, entre eles estavam presentes: Fiuk e Flávia Alessandra. Logo depois que perceberam que estavam sendo vigiados por fotógrafos, o novo casal evitou circular perto um do outro para não serem fotografados juntinhos.