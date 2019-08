Alok reúne a família no palco e se apresentam juntos: Feliz Dia dos Pais pra mim

11/08/2019 | 17:11



Alok que é um cara extremamente ligado a sua família aproveitou que estava se apresentando em Brasília no último sábado, dia 10, e teve a ideia de chamar os familiares para dividirem o line- up com ele no palco, e o DJ convidou ao palco o seu pai, mãe e irmão.

E claro, o artista não conseguiu esconder em momento algum o quanto está feliz e empolgado com a gravidez de sua esposa, Romana Novais e em determinado momento da festa ele até comentou sobre isso:

Feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes. Feliz Dia dos Pais para mim também! Esse é o meu primeiro.

Já nas redes sociais, Alok escolheu algumas fotos em um pôr do Sol incrível ao lado da esposa para compartilhar um verdadeiro textão falando sobre esse momento incrível que ele está passando e tudo o que já foi transformado depois que ficou sabendo que seria papai.

Sabe... Tentei fazer um post simples e direto pra celebrar o meu primeiro dia dos pais, e então percebi a razão pela qual não estava conseguindo elaborar um texto: esse não é meu primeiro dia dos pais. Desde o ano passado, já me sinto pai. Eu e a Romana acabamos perdendo nossa primeira filha (Sim! Era uma menina). Mas logo percebi que essa luz que passou por nós, transformou nossas vidas e despertou um sentimento genuíno de AMOR e união! A vida começou a ter muito mais sentido. Deus sabe o que faz! E eu só consigo celebrar e agradecer por viver esse sonho. Que venha com muita saúde nosso segundo filho (a). Papai está te esperando com muito amor e prometo que nunca vou poupar esforços para te ver feliz! Te amo, Romana! Essa nova fase não teria sentido sem você! Parabéns para todos os papais! E para aqueles que estão passando pelo que passei: Parabéns também! Vai dar tudo certo! Eu super aconselho que procurem um acompanhamento médico antes e durante a gestação. Existem inúmeros fatores que podem afetar o desenvolvimento do bebê. E não poderia deixar de agradecer meu grande pai. Espero que eu possa ser pelo menos metade do que você foi por mim! Você é O CARA!Parabéns para o maior pai de todos: DEUS, sem você nada seria possível!

Ai que fofo, né!?