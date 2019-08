Leonardo desabafa sobre ida ao show de Sandy e Junior: Só tem água!

11/08/2019 | 16:11



Leonardo junto com Chitãozinho e Xororó, e Zezé Di Camargo e Luciano participaram do Altas Horas para faze a divulgação do show do antigo grupo Amigos. E o cantor acabou falando sobre o também encontro nos palcos entre os irmãos Sandy e Junior. O sertanejo contou que acabou perdendo um certo interesse no show da dupla por um motivo pra lá de inusitado.

Quando anunciaram que ia ter só água, falei: não vou! Eu amo a Sandy mais o Junior, mas só água... esse lugar não pra mim. Chupei manga!

O ex-dupla com Leandro quis brincar com o fato de ter viralizado na internet o simples fato de que teria open de água no pacote mais caro do show dos irmãos e Xororó, pai dos cantores acabou concordando com a situação e apenas riu do que o amigo falou.

Lá no camarim só tem água mesmo, suquinho!

Lembrando que Leonardo é assim como Zeca Pagodinho um grande admirador de cervejas e outras (muitas) bebidas alcoólicas. Xororó mesmo após ter concordado com o amigo, acabou tentando convencer o cantor a ir ao show dos filhos.

Se eu comprar uma garrafinha de branquinha, você vai?

As duplas entraram na gargalhada e Zezé Di Camargo aproveitou o momento para comentar que diferentemente de Leonardo, ele gostaria de ir ao show dos filhos de Xororó, mas que acabou perdendo o prazo da venda dos ingressos e acabou apelando para o amigo.

Tentei entrar na internet, quando fui comprar já tinha ido. Liguei para o Xororó e ele falou: Se vira cara! O Xororó não deu ingresso nem para os amigos, pra gente... A gente estava doido para ter um ingresso de Sandy e Junior.

E mais uma vez o pai da dupla riu e tentou finalizar de uma vez por todas o assunto:

Mas nem para os parentes têm, filho! Eu não mando no tal do ingresso, não!

Se para os famosos está concorrido esses ingresso, imagina para os meros mortais!