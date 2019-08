Erasmo Carlos se empolga durante apresentação e cai do palco

11/08/2019 | 16:11



Erasmo Carlos estava se apresentando na última sexta-feira, dia 9, em Minas Gerais quando acabou dando o maior susto em todos os presentes. O cantor estava se apresentando com o violão no corpo e começou a caminhar pelo palco e acabou caindo no chão.

O público presente ficou extremamente em choque com a saúde dele e logo o Tremendão foi ajudado pelos produtores da sua equipe a se levantar, e mesmo depois da queda e do susto, ele fez questão de voltar ao palco e continuar a apresentação.

Já no sábado, dia 10, o veterano foi até as suas redes sociais para falar sobre o assunto e diferente do que todos estavam imaginando, ele acabou agindo com a maior naturalidade e até brincou com o ocorrido. Eramos decidiu compartilhar o momento exato da queda e escreveu na legenda da publicação:

Vou pedir o VAR! Foi Penalti! Ontem sofri um acidente caindo do palco em Ipatinga onde realizada mais um show da turnê Amor é Isso. Sofri uma pequena fissura no osso calcâneo, mas estou muito bem. Hoje já tenho show em Belo Horizonte e amanhã em Juiz de Fora. Tenho que manter a minha fama de Mau! Pow.

Os fãs rapidamente começaram a lotar a publicação com mensagens carinhosas e desejando melhoras ao músico. Que susto, hein!