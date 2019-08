Manchester United atropela o Chelsea por 4 a 0 no Old Trafford

11/08/2019 | 14:37



A primeira rodada da temporada 2018/19 do Campeonato Inglês foi encerrada neste domingo com uma surpreendente goleada do Manchester United sobre o Chelsea por 4 a 0 no Old Trafford na partida mais esperada do fim de semana.

O duelo entre jovens ídolos históricos que se transformaram treinadores de seus times, Gunnar Solskjaer pelo United e Frank Lampard pelo time da capital inglesa, terminou com vitória elástica e marcante do norueguês.

Em grande parte, o primeiro tempo do jogo teve domínio da equipe visitante na cidade de Manchester, com o time londrino mais seguro na parte defensiva e mantendo o controle das ações. Numa delas, acertou a trave logo aos três minutos, em tentativa de Abraham. Mas foi o United quem saiu na frente, graças a um pênalti marcado após entrada de Zouma em Rashford.

O próprio camisa 10 se encarregou da cobrança, aos 17 minutos, abrindo o placar da partida. Depois do primeiro gol, o confronto ficou mais equilibrado, ao ponto de Rashford marcar mais um, mas o lance foi rapidamente verificado pelo VAR - novidade no Campeonato Inglês nesta temporada - e o impedimento na jogada marcado.

No último terço do primeiro tempo, porém, os visitantes tornaram a exercer pressão, com boa chance desperdiçada por Pedro, aos 38, e acertando a trave de De Gea mais uma vez, agora com o lateral-esquerdo italiano Emerson Palmieri, aos 40 minutos.

Na volta para o segundo tempo, entretanto, as falhas da equipe de Londres não foram perdoadas. Aos 19, o centroavante Martial completou jogada de contra-ataque, iniciada em bola perdida por Abraham na entrada da área. O lance terminou com assistência do lado direito de Andreas Pereira para o camisa 9, que escorou para o gol de Kepa: 2 a 0.

Ainda zonzos após tomar o segundo gol, os comandados de Frank Lampard receberiam mais um golpe, dois minutos depois, quando, em velocidade, Rashford recebeu belo lançamento de Pogba entre as linhas do Chelsea e tocou na saída de Kepa para marcar pela segunda vez no clássico.

E o gol que encerrou a conta para a equipe de Manchester saiu dos pés do jovem James Garner, que aos 18 anos saiu do banco de reservas para marcar seu primeiro gol com a camisa vermelha logo na estreia pela equipe principal. Ele recebeu passe açucarado de Paul Pogba - a segunda assistência do francês no jogo -, aos 35 minutos, para bater cruzado e anotar o quarto gol de seu time contando com sutil desvio de Emerson Palmieri.

Na próxima rodada, o Chelsea recebe o Leicester no próximo domingo, para tentar a recuperação, enquanto o tranquilo Manchester United tenta embalar no início da competição em visita ao Wolverhampton apenas no dia 19.