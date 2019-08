Jogadores do Internacional lamentam chances perdidas e empate contra Corinthians

11/08/2019 | 13:58



O empate sem gols contra o Corinthians, neste domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, não é um resultado ruim, mas os jogadores do Internacional deixaram o gramado do Beira-Rio insatisfeitos.

Mais presente no campo de ataque, o time da casa não soube aproveitar as chances criadas e desperdiçou a oportunidade de bater um adversário direto na briga pelas primeiras colocações e se aproximar ainda mais do líder Santos.

"A gente falava no vestiário que seria um jogo de seis pontos. Mesmo brigando na Libertadores e na Copa do Brasil, a gente não abdica do Brasileiro. A gente quer estar no grupo de cima e contava com a vitória hoje para chegar mais próximo do G4. Sabíamos que seria um jogo difícil. A gente criou várias chances, mas a defesa deles também foi bem. Foi um grande jogo", analisou o lateral Uendel.

"Lamentamos, pois precisávamos da vitória para manter o Inter lá em cima na tabela. Lutamos até o final, mas infelizmente o gol não saiu", completou o zagueiro Rodrigo Moledo.

Com passagem marcante pelo Corinthians, o atacante Paolo Guerrero foi ainda mais direto. Questionado se o Inter merecia a vitória, o peruano não teve dúvidas. "É claro que o Inter merecia vencer. Quem criou as melhores chances? Só a gente atacou", cravou o atacante.